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03/08/2018
09:20

Повтор! Цены на бензин за неделю, с 23 по 29 июля, не изменились и составили 43.32 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 23 по 29 июля 2018 года, не изменились и составили 43.32 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Цены на бензин АИ-92 составили 41.51 руб. за литр. Бензин АИ-95 стоил 44,58 руб., АИ-98 - 49.82 руб. за литр.

Цена на дизельное топливо за отчётную неделю не изменились и составили 44.46 руб. за литр.

За прошедшую неделю снижение цен на бензин отмечалось в 20 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него снизились в Назрани - на 1.9%, Севастополе - на 0.7%, Оренбурге и Симферополе - на 0.5%.

В 5 центрах субъектов Федерации отмечалось увеличение цен на бензин. Более всего он подорожал в Ленинградской области и Магадане - на 0.4%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин в среднем не изменились.


"AK&M" от 02.08.2018
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