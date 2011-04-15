Росстандарт выявил некачественное топливо в Хабаровском крае

На АЗС в Хабаровске обнаружили не соответствующее требованиям дизельное топливо. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Территориальный отдел по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области ДМТУ Росстандарта в июне текущего года провел внеплановую проверку соблюдения требований Технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011). Основанием для проверки компании, реализующей нефтепродукты на АЗС в Хабаровске, стало обращение юридического лица с жалобой на качество автомобильного топлива.



В ходе проверки выявлено несоответствие характеристик реализуемого на автозаправочной станции дизельного топлива требованиям ТР ТС 013/2011. Фактическое значение по показателю "массовая доля серы" составило 29 мг/кг при норме не более 10 мг/кг.



Также выявлено нарушение пункта 3.2 ТР ТС 013/2011 - на топливно-раздаточном оборудовании не указан экологический класс топлива. По результатам проверки обществу с ограниченной ответственностью выданы обязательные для исполнения предписания, а также приняты меры по привлечению к административной ответственности.



"AK&M" от 03.08.2018