В Москве построят почти 500 км дорог за пять лет, М.Хуснуллин

В Москве к 2023 году будет введено в эксплуатацию 485 км дорог, 100 мостов, тоннелей и эстакад и 60 пешеходных переходов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Снижать темпы и объемы дорожного строительства мы не намерены: в ближайшие пять лет ежегодно будем строить и реконструировать не менее 90 км дорог", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, Москва - единственный мегаполис мира, где темпы развития дорог превышают темпы застройки территорий.



Глава Стройкомплекса напомнил, что с 2011 года в Москве построено, реконструировано и открыто для движения 815 км дорог, 227 мостов,тоннелей и эстакад, возведено 215 наземных и подземных пешеходных переходов.



"За это время также построено и модернизировано 14 крупных транспортных развязок на МКАД, реконструировано девять важных городских артерий - магистралей. Запущена реализация ключевого мегапроекта дорожно-транспортной сети - строительство Южной рокады, Северо-Западной и Северо-Восточной хорд. А сейчас начинаем проектировать еще одну хорду - Юго-Восточную", - добавил М.Хуснуллин.



Напомним, также в Московском регионе строится новое автомобильное кольцо - Центральная кольцевая автодорога. 22 км ЦКАД пройдет по территории Новой Москвы.



"AK&M" от 02.08.2018