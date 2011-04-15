Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/08/2018
11:41

В Москве построят почти 500 км дорог за пять лет, М.Хуснуллин

В Москве к 2023 году будет введено в эксплуатацию 485 км дорог, 100 мостов, тоннелей и эстакад и 60 пешеходных переходов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Снижать темпы и объемы дорожного строительства мы не намерены: в ближайшие пять лет ежегодно будем строить и реконструировать не менее 90 км дорог", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, Москва - единственный мегаполис мира, где темпы развития дорог превышают темпы застройки территорий.

Глава Стройкомплекса напомнил, что с 2011 года в Москве построено, реконструировано и открыто для движения 815 км дорог, 227 мостов,тоннелей и эстакад, возведено 215 наземных и подземных пешеходных переходов.

"За это время также построено и модернизировано 14 крупных транспортных развязок на МКАД, реконструировано девять важных городских артерий - магистралей. Запущена реализация ключевого мегапроекта дорожно-транспортной сети - строительство Южной рокады, Северо-Западной и Северо-Восточной хорд. А сейчас начинаем проектировать еще одну хорду - Юго-Восточную", - добавил М.Хуснуллин.

Напомним, также в Московском регионе строится новое автомобильное кольцо - Центральная кольцевая автодорога. 22 км ЦКАД пройдет по территории Новой Москвы.

"AK&M" от 02.08.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100