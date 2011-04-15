Дайджест газеты "Ведомости" от 3 августа 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 3 августа 2018 года.







САММИТ ПОДЫГРАЛ ФУТБОЛУ



Отношение россиян к Западу резко улучшилось после саммита России и США. Но главный виновник - чемпионат мира по футболу, уверены эксперты.



Положительное отношение россиян к США и Европейскому союзу достигло максимума со времен присоединения Крыма - таков вывод из исследования "Левада-центра", результаты которого опубликованы в четверг. Опрос проводился через несколько дней после встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки и финала чемпионата мира по футболу в России, где встретились сборные двух стран Евросоюза, Франции и Хорватии. Сборная США в играх в России не участвовала вообще.



О хорошем отношении к США заявили 42% респондентов - против 20% всего двумя месяцами ранее. После присоединения Крыма доля респондентов с добрым отношением к США не поднималась выше 30% и достигла максимальных 37% лишь после инаугурации Трампа в январе 2017 г.





МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ БОЛЬШИХ СТАВОК



Пока ставки депозитов падают, банки используют маленькие хитрости, чтобы проценты казались побольше.



Немногие банки сейчас предлагают доходность вкладов выше 7% годовых. Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 по размеру депозитов физлиц во второй декаде июля составила 6,33% годовых, в июне опускалась до 6,05%. Такой доходностью вкладов привлечь клиента непросто, признают банкиры.



Однако для большинства вклад все еще остается основным способом вложения средств, и банки придумывают уловки, чтобы их депозиты казались более выгодными. Одна из самых популярных уловок - вклады с "лестничным" начислением процентов: срок вклада разбивается на периоды, в каждый из которых своя ставка.





"ГАЗПРОМУ" ДАНИЯ НЕ НУЖНА



"Газпром" может не дожидаться согласия Дании на прокладку газопровода "Северный поток - 2". Найден маршрут в обход этой страны. Проект от этого дороже не станет.



Оператор проекта строительства "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG разработал проект прокладки трубы в обход Дании, заявил 2 августа член правления OMV, курирующий в том числе и газовые проекты, Манфред Ляйтнер: "Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream 2 AG не нужно дополнительных разрешений".



Подробности он не раскрыл, но подчеркнул, что к удорожанию проекта это привести не должно: "Общая стоимость проекта останется прежней - как и говорилось при запуске проекта, она составляет 9,5 млрд евро".





НАЛИВНОЕ ЯБЛОЧКО



Рыночная стоимость Apple достигла $1 трлн. Это в 1,6 раза больше капитализации всего фондового рынка России.



На торгах 2 августа акции Apple подорожали на 2,8% до $207,05, что соответствует рыночной капитализации в $1 трлн. Накануне бумаги Apple подскочили на 5,9% до $201,5 после публикации квартальной отчетности: инвесторов вдохновили устойчивый спрос на iPhone, в том числе самый дорогой, и рекордные продажи подразделения услуг.



.Apple ожидает, что в этом квартале продажи iPhone останутся высокими, а выручка составит $60-62 млрд (это будет рост на 14-18% к аналогичному периоду 2017 г.).



Феноменальный рекорд Apple объясняется не только успешным бизнесом и инновациями компании, но и позиционированием ее бренда.





"ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ В РОССИИ БУДЕТ СОВСЕМ ДРУГОЙ РЫНОК"



Основатель движения Slow Food Карло Петрини объясняет, почему культура питания в России находится накануне эволюционного скачка.



Как все лидеры, часто и много выступающие перед большой аудиторией, Карло Петрини разговаривает не только словами. Он жестикулирует, меняет тон голоса, его мимика активна и часто сообщает об отношении к обсуждаемому предмету больше, чем речь. Сотрудники итальянского офиса Slow Food рассказывают, что он всегда такой: умеет убедить и вдохновить и готов делиться энергией и не важно, дает он интервью или общается с теми, с кем работает каждый день.



Не будь этих качеств, Петрини вряд ли удалось бы основать движение, ставящее целью менять культуру питания, - Slow Food. Оно возникло в 1986 г. как ответ на распространение американского фастфуда, добравшегося до Италии. Когда в Риме на площади Испании решили открыть McDonald's, Петрини, тогда работавший гастрономическим обозревателем в газетах Il Manifesto и La Stampa, с группой товарищей организовал свой ответ.





10 ЛЕТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ



8 августа 2018 г. исполняется 10 лет с момента скоротечной войны между Россией и Грузией. Своей книге, написанной по горячим следам тех событий, американский политолог и дипломат Рональд Асмус дал говорящее название "Маленькая война, которая потрясла мир".



Действительно, "горячий август" 2008 г. многое изменил. Он сломал прежний политический статус-кво на пространстве бывшего СССР. Впервые после его распада формальное признание в качестве независимых государств получили бывшие автономные образования, а не союзные республики.



Да, спустя десять лет количество стран, согласившихся с решением Москвы поддержать абхазскую и югоосетинскую независимость, по-прежнему невелико и ограничивается несколькими странами Латинской Америки и Океании. Но этот тот случай, когда количественные параметры не так важны: Турецкую Республику Северного Кипра с 1983 г. признала только Турция, а Косово в течение семнадцати лет было признано одной лишь Албанией - важен прецедент.





НАЛОГИ СЛИШКОМ ДОРОГИ



Государство хочет снизить налоги, чтобы вывести самозанятых из тени. Но людям этого недостаточно.



30-летняя тюменка Мария никогда не работала по найму: еще будучи студенткой факультета иностранных языков, она стала давать уроки английского школьникам. Мария вспоминает, что сначала находила учеников на профильных сайтах для репетиторов, а сейчас - по рекомендациям от родителей. Одно часовое занятие стоит 600 руб., а в месяц Мария зарабатывает около 35 000 руб. Лето - мертвый сезон.



Мария считает свой доход слишком маленьким и нестабильным, чтобы платить налоги. Девушка просит родителей платить за уроки только наличными, чтобы не попасть под наблюдение налоговой службы.



Всего в неформальном секторе России работает от 15 млн до 22 млн самозанятых граждан, по оценкам председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергея Рябухина.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 03.08.2018