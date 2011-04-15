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03/08/2018
11:54

Потребление электроэнергии в России в июле выросло на 3.3% до 80.8 млрд кВт ч

Потребление электроэнергии в России в июле 2018 года выросло на 3.3% до 80.8 млрд кВт ч по сравнению с июлем 2017 года. Об этом говорится в сообщении ОАО "СО ЕЭС".

Суммарные объёмы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергосистеме РФ, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме Центральной и Западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

В июле текущего года выработка электроэнергии в России составила 81.8 млрд кВт ч, что на 3.1% больше аналогичного показателя 2017 года. Электростанции ЕЭС России произвели 80.4 млрд кВт ч, что на 3% больше, чем в июле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России за этот период несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 42.1 млрд кВт ч, что на 3.3% больше, чем годом ранее. Выработка ГЭС составила 17.3 млрд кВт ч (+1%), выработка АЭС - 16.4 млрд кВт ч (+4%), выработка электростанций промышленных предприятий - 4.6 млрд кВт ч (+4.3%).

Максимум потребления мощности в июле 2018 года составил 118939 МВт, что на 1.8% выше аналогичного показателя 2017 года.

Увеличение потребления электроэнергии и мощности в июле связанно с более высокой среднемесячной температурой наружного воздуха. Так, среднемесячная температура воздуха по ЕЭС России в прошлом месяце составила +20.4°C что на 1.6°C выше аналогичного показателя 2017 года.



"AK&M" от 03.08.2018
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