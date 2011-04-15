Негатив сохраняется, но нефть дорожает

Сегодня негатив сохраняется, но Brent дорожает. Все факторы, вызвавшие вчерашнюю просадку рынка, сохраняются: признаки замедления роста Китая (PMI для сферы услуг хуже ожиданий), риски торговой войны, планы мировых центробанков ужесточать монетарную политику, эскалация русофобских настроений в США. Об этом говорится в комментарии аналитика "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда.



Американский законопроект, который предполагает "санкции из ада", в частности запрет на российский суверенный долг, продолжит оказывать давление на рынки, хотя вероятность его одобрения конгрессом в такой форме невысока. Котировки Brent смогли отыграть часть снижения и сейчас торгуются на благоприятном уровне $73.4 за барр. Отчет о рынке труда США за июль, вероятно, будет позитивным, что сгладит опасения инвесторов по поводу состояния мировой экономики.



США по большей части в плюсе, Азия – в минусе. США (S&P 500 +0.49%, DJIA -0.03%, NASDAQ +1.24%). Азия (Hang Seng -0.26%, Shanghai +0.24%, Nikkei -0.18%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.08%), фьючерсы на Brent торгуются на уровне $73.39 за баррель, что выше открытия.



Вчера произошло снижение в условиях усиления рисков. Фактору торговой войны (США ввели санкции против Турции и угрожают тарифами Китаю) в сочетании с ужесточением позиций мировых центробанков (ФРС сигнализировала о более агрессивном повышении ставок, Банк Англии поднял ставку) вызвало распродажи на российском рынке. В конце торговой сессии дополнительным ударом стало внесение в конгресс США законопроекта, который может запретить покупку и владении российским суверенным долгом. Кроме того, рост запасов энергоресурсов в США и увеличение объемов добычи ОПЕК+ также способствовали усилению негативных настроений.



"AK&M" от 03.08.2018