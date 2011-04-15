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03/08/2018
12:44

АФК "Система" инвестировала в индийский сервис доставки еды Faaso's

Индийская онлайн-платформа Faaso's, занимающаяся приготовлением и доставкой еды, получила на развитие $15 млн от инвесторов, в числе которых - фонды ПАО АФК "Система" Sistema Asia Fund и Леонида Богуславского Ru-net Holdings, а также Sequoia Capital India, Lightbox, Evolvence India. Об этом "Ведомостям" рассказал управляющий директор и партнёр Sistema Asia Fund Advisory Кирилл Кожевников.

Представители компаний Faaso's, Evolvence и Ru-net подтвердили эту информацию.

Sistema Asia Fund, созданный в конце 2015 года, инвестирует на ранних стадиях в стартапы из Индии и Юго-Восточной Азии. Выходил ли уже фонд из проектов, его представитель комментировать отказался. "Система" хорошо знакома с индийским рынком: более 10 лет назад она приобрела долю в местном операторе Sistema Shyam Teleservices (тогда Shyam Telelink). Впоследствии оператора купила Reliance Communications.

Faaso's основали два местных предпринимателя в 2011 году. От традиционных заведений Faaso's отказалась, но она владеет крупнейшей в мире (по собственным данным) сетью кухонь - 170 в 15-ти городах - и управляет несколькими ресторанными брендами, которые только готовят и доставляют еду, от местной кухни до пиццы. Компания не раскрывает финансовые показатели. В 2018 году она, по данным Кожевникова, рассчитывает на выручку $50 млн, а в следующем году должна выйти в прибыль.

Участники сделки, с которыми общались "Ведомости", не раскрыли полученные доли в Faaso's. Человек, близкий к Sistema Asia Fund, знает, что фонд вложил в Faaso's около $4 млн. Столько же вложил Evolvence, рассказал его представитель. Для Ru-net это не первая инвестиция в Faaso's, добавляет партнёр фонда Галина Чифина: с 2015 года фонд вложил в неё более $10 млн.

Пул новых инвесторов мог получить в стартапе до блокирующего пакета, предполагает гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров.

"Мы ожидаем, что через 2-3 года Faaso's проведет местное IPO, а в перспективе - возможно, и международное", - рассказал К.Кожевников. По его словам, этот бизнес высокорентабелен и стремительно растёт - рынок Индии огромен, но на нём пока нет очевидных лидеров. Представитель Evolvence рассчитывает, что Faaso's станет крупнейшей ресторанной компанией в стране. Это позволяет рассчитывать на существенный рост стоимости актива, уверен Кожевников.


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