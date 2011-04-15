Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/08/2018
12:16

ЦБ РФ в сентябре выставит на продажу Азиатско-Тихоокеанский банк

Центробанк РФ в сентябре выставит на продажу 100% Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) и рассчитывает выручить за него в лучшем случае цену капитала банка. Как сообщает Reuters, об этом рассказал журналистам зампредседателя ЦБР Василий Поздышев.

Продажа одного из крупнейших банков Сибири и Дальнего Востока станет тестовой сделкой для регулятора, который до сих пор санировал банки, но не продавал.

АТБ был санирован весной этого года с помощью созданного Центробанком Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Регулятор докапитализирует АТБ на 10 млрд руб., выкупив допэмиссию его акций, сказал В.Поздышев. Сейчас капитал банка отрицательный - минус 2.5 млрд руб.

Как сообщалось ранее, интерес к покупке АТБ проявляют российские участники - банк "Восточный" и ПАО "Совкомбанк".

По словам В.Поздышева, проблемных активов на балансе банка, связанных с наводнением на Дальнем Востоке, не так много. К тому же регулятор готов нести ответственность перед векселедержателями АТБ на 4 млрд руб., если это потребуется, добавил он.

Центробанк исходил из того, что владение банковскими активами - временная мера, и банки нужно продавать частным инвесторам, объяснил зампред ЦБР. Регулятор рассчитывает в дальнейшем получить активы собственников санированных банков, в том числе финансовые, говорила глава ЦБР Эльвира Набиуллина в начале июня.

Азиатско-Тихоокеанский банк - крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока. По итогам первого полугодия он занимал 63-е место с нетто-активами свыше 112 млрд руб., пишет "КоммерсантЪ". По оценке ЦБ, у банка свыше 800 тыс. клиентов - физлиц, а также более 20 тыс. клиентов - юрлиц. В июле 2016 года АТБ закрыл сделку по приобретению банка М2М, в число акционеров которого входили экс-владелец "Азбуки вкуса" Андрей Вдовин и члены его семьи. В декабре 2016 года у банка М2М была отозвана лицензия, а в конце апреля 2018 года ЦБ начал санировать сам АТБ через Фонд консолидации банковского сектора. Продажа АТБ станет первой в истории фонда.




AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100