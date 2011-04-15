ЦБ РФ в сентябре выставит на продажу Азиатско-Тихоокеанский банк

Центробанк РФ в сентябре выставит на продажу 100% Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) и рассчитывает выручить за него в лучшем случае цену капитала банка. Как сообщает Reuters, об этом рассказал журналистам зампредседателя ЦБР Василий Поздышев.



Продажа одного из крупнейших банков Сибири и Дальнего Востока станет тестовой сделкой для регулятора, который до сих пор санировал банки, но не продавал.



АТБ был санирован весной этого года с помощью созданного Центробанком Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).



Регулятор докапитализирует АТБ на 10 млрд руб., выкупив допэмиссию его акций, сказал В.Поздышев. Сейчас капитал банка отрицательный - минус 2.5 млрд руб.



Как сообщалось ранее, интерес к покупке АТБ проявляют российские участники - банк "Восточный" и ПАО "Совкомбанк".



По словам В.Поздышева, проблемных активов на балансе банка, связанных с наводнением на Дальнем Востоке, не так много. К тому же регулятор готов нести ответственность перед векселедержателями АТБ на 4 млрд руб., если это потребуется, добавил он.



Центробанк исходил из того, что владение банковскими активами - временная мера, и банки нужно продавать частным инвесторам, объяснил зампред ЦБР. Регулятор рассчитывает в дальнейшем получить активы собственников санированных банков, в том числе финансовые, говорила глава ЦБР Эльвира Набиуллина в начале июня.



Азиатско-Тихоокеанский банк - крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока. По итогам первого полугодия он занимал 63-е место с нетто-активами свыше 112 млрд руб., пишет "КоммерсантЪ". По оценке ЦБ, у банка свыше 800 тыс. клиентов - физлиц, а также более 20 тыс. клиентов - юрлиц. В июле 2016 года АТБ закрыл сделку по приобретению банка М2М, в число акционеров которого входили экс-владелец "Азбуки вкуса" Андрей Вдовин и члены его семьи. В декабре 2016 года у банка М2М была отозвана лицензия, а в конце апреля 2018 года ЦБ начал санировать сам АТБ через Фонд консолидации банковского сектора. Продажа АТБ станет первой в истории фонда.









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