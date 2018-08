HP Inc. покупает Apogee за $500 млн

Компания HP Inc. в начале августа 2018 года объявила о приобретении Apogee, чтобы укрепить свои позиции на рынке копировальной техники формата A3 и расширить бизнес в области услуг управления печатью. Об этом сообщает издание TАdviser со ссылкой на материалы HP.



Стоимость сделки составила 380 млн фунтов стерлингов, что соответствует почти $500 млн.



Согласно заявлению HP Inc., компания Apogee располагает сильным портфелем высокодоходных контрактных услуг печати, которые адресованы малому и среднему бизнесу.



"Покупка Apogee усилит лидирующие позиции HP в области печати, поскольку она позволит выгодно использовать переход рынка на контрактные продажи, а мы активно развиваемся на рынке оргтехники формата A3, - отметил президент подразделения HP Imaging and Print Энрике Лорес. - Эта сделка дополняет нашу обширную канальную стратегию. HP по-прежнему стремится выстраивать бизнес через партнёров".



Закрыть сделку по продаже Apogee компании HP Inc. планируется до конца 2018 календарного года. Предварительно её должны изучить регуляторы.



После выполнения всех формальностей Apogee войдёт в состав HP Inc., но продолжит работать в качестве автономной компании, у которой правление смешается с руководящим составом HP Inc. Топ-менеджеры Apogee останутся на своих местах.



В HP Inc. отмечают, что доходы от поглощения Apogee будут поступать в течение нескольких лет, поскольку британская компания работает, в основном, с многолетними контрактами.



Apogee - британский поставщик печатающей техники. Большая часть выручка компании поступает от долгосрочных контрактов на поставку и продажу оборудования и услуг для печати, в том числе расходных материалов. Apogee также предлагает услуги управления печатью, которые оптимизируют использование принтеров, позволяя организациям сэкономить деньги и ресурсы.













AK&M "Рынок слияний и поглощений"