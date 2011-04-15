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03/08/2018
12:33

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нового промышленного банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нового промышленного банка (Москва). По величине активов на 1 июля 2018 года кредитная организация занимала 441-е место в банковской системе Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Проблемы в деятельности банка возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе кредитной организации значительного объема активов низкого качества. При этом банком проводились "схемные" операции с участием собственников, целью которых являлось сокрытие реального финансового положения при формальном соблюдении установленных Банком России пруденциальных норм деятельности.

В деятельности банка также установлены нарушения требований нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация была активно вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

Банк России неоднократно (3 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении Нового промышленного банка меры надзорного воздействия.

В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Новый промышленный банк не является участником системы страхования вкладов.


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