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03/08/2018
13:22

Большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы состоятся в ГД 21 августа

Большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы состоятся в Госдуме 21 августа. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он также заявил, что руководители всех фракций Госдумы поддержали предложение о проведении этих слушаний.

"24 сентября мы установили датой окончания сбора поправок. С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах. Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии", - сказал председатель ГД.

Ожидается, что в них примут участие депутаты ГД, представители законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, институтов гражданского общества, эксперты, представители Правительства РФ.

Напомним, в весеннюю сессию 2018 года в Государственной Думе прошло 23 парламентских слушания. Обсуждались вопросы цифровой экономики и основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Также прошло обсуждение господдержки малого и среднего предпринимательства, законодательного обеспечения перехода к новым формам финансирования жилищного строительства, новых инициатив в сфере туризма, регламентации написания и экспертизы школьных учебников, совершенствования законодательства в сфере киберспорта, госполитики в сфере защиты детства и другое.

Правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста Госдума приняла в первом чтении 19 июля 2018 года. Единогласно "против" проголосовали фракции КПРФ, ЛДПР, СР. Решение принято за счет голосов фракции "Единая Россия".

Проект закона предлагает пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. По достижении этого возраста в соответствии с законом "О страховых пенсиях" будет назначаться страховая пенсия по старости. В случае принятия законопроекта изменения начнутся с 2019 года.

Также меняется система назначения других видов пенсий. В качестве компенсационной меры предлагается предоставить гражданам, имеющим длительный страховой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин), право выхода на пенсию на два года ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста (с учетом его поэтапного повышения).

"AK&M" от 03.08.2018
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