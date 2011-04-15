Минфин в августе приобретет валюту на рекордную сумму в 383.2 млрд руб.

Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с 7 августа 2018 года по 6 сентября 2018 года, составит рекордные 383.2 млрд руб., свидетельствует сообщение министерства.



Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в августе 2018 года в размере +388.3 млрд руб.



Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2018 года составило -5.1 млрд руб.





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