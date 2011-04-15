Трансмашхолдинг подписал контракт на капремонт московских вагонов метро

Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ, входит в АО "Трансмашхолдинг") выполнит работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) 60-ти вагонов модели 81-714/717для московского метро. Об этом сообщает пресс-служба Трансмашхолдинга.



Контракт с ГУП "Московский метрополитен" был подписан в конце июля 2018 года.



Вагоны, которые пройдут капремонт, будут отвечать самым современным требованиям по уровню комфорта, энергоэффективности и эксплуатационной надёжности. Срок исполнения контракта - 184 календарных дня.



В рамках контракта будут отремонтированы тележки, электродвигатели, пассажирские салоны. В вагонах планируется заменить систему вентиляции, которая благодаря современной конструкции воздухозаборников и вентиляционных решёток обеспечит равномерное распределение воздушного потока в салоне.



При отделке пассажирских салонов будут использованы материалы, обеспечивающие стойкость к истиранию и полное удаление загрязнений. Диваны и поручни будут заменены на новые, современные. Вагоны получат фирменную красно-синюю окраску. Срок эксплуатации вагонов, прошедших КВР в рамках контракта, будет продлён на 15 лет.



АО "Трансмашхолдинг" (ИНН 7723199790) объединяет предприятия транспортного машиностроения, разрабатывающие и выпускающие электровозы, тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны, тепловозные и судовые дизели, вагоны метро, электро- и дизель-поезда, вагонное литьё, компоненты и оборудование для железнодорожного подвижного состава.



Чистая прибыль АО "Трансмашхолдинг" за 2017 год по МСФО выросла на 53.28% до 2.743 млрд руб. с 1.789 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 30.33% до 155.807 млрд руб. со 119.55 млрд руб., операционная прибыль - на 6.92% до 9.628 млрд руб. с 9.005 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 80.15% до 4.449 млрд руб. с 2.47 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Трансмашхолдинг" по РСБУ в 2017 году выросла на 22.48% до 1.322 млрд руб. с 1.079 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 13.62% до 51.923 млрд руб. с 60.109 млрд руб., прибыль от продаж - на 42.51% до 1.206 млрд руб. с 2.097 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 3.12 раза до 2.231 млрд руб. с 715.526 млн руб.





"AK&M" от 03.08.2018