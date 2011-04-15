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03/08/2018
17:52

Производитель пива CR Beer выкупает китайский бизнес нидерландской Heineken

Крупнейший китайский производитель пива CR Beer выкупает бизнес нидерландской компании Heineken на территории Китая. Как сообщает издание "Территория "Нефтегаз", в обмен предлагается 40-процентный пакет акций в CR Beer.

Стороны уже достигли договорённостей, согласно которым Heineken передаст в собственность CR Beer текущие оборотные активы, в числе которых три пивоварни.

Стоимость активов составляет $3.1 млрд. Эти средства сразу вложат в ценные бумаги CR Beer. Помимо этого, корпорация China Resources, которая владеет CR Beer, выкупит 0.9% европейской пивоварни за $537 млн.

Решение Heineken объединить бизнес с китайским партнёром связано с тем, что компании всё сложнее выдерживать жёсткую конкуренции с такими гигантами, как бельгийская AB InBev и датская Carlsberg.

Международный концерн Heineken N.V. - один из крупнейших пивоваренных предприятий в мире. Бренд Heineken®, названный так в честь семьи, основавшей компанию, продается практически во всех странах мира. На российском рынке компания Heineken присутствует с февраля 2002 года. В России ей принадлежит восемь пивоварен, на которых производится 29 брендов. Среди них - помимо Heineken® - такие бренды, как Amstel Premium Pilsener, Guinness, Zlaty Bazant, "Три Медведя", "Охота" и другие.


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