Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/08/2018
18:28

Euromoney Institutional Investor приобретёт агентство Random Lengths

Euromoney Institutional Investor PLC приобретёт агентство по ценовой отчётности деревообрабатывающей промышленности Random Lengths. Об этом сообщает издание Lesprom Network со ссылкой на материалы RISI, Inc., дочерней компании Euromoney Institutional Investor.

Стоимость сделки составит $18.2 млн. Интеграцию Random Lengths и RISI возглавит директор подразделения глобальной ценовой отчётности RISI Мэтт Грэйвс.

Random Lengths (город Юджин, штат Орегон, США) основана в 1944 году. Специалисты компании объективно и последовательно изучают динамику цен лесопромышленной продукции, уделяя особое внимание рынкам пиломатериалов и древесных плит в Северной Америке. Агентство еженедельно публикует более 1.5 тыс. цен в разных сегментах.

RISI - ведущая информационная компания, специализирующаяся на исследованиях мировой лесопромышленной отрасли. Штаб-квартира расположена в американском Бостоне (штат Массачусетс), региональные офисы - в странах Северной и Южной Америки, Европы и Азии.

Euromoney Institutional Investor (Лондон, Великобритания) - международная информационная компания, ориентированная на бизнес-исследования.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100