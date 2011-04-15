АЛРОСА продала за $10 млн главный бриллиант коллекции "Династия"

АЛРОСА реализовала на аукционе бриллиант "Династия" - круглый камень массой 51.38 карата, центральный бриллиант одноименной коллекции. Общая итоговая выручка от продажи коллекции "Династия" составила около $10 млн. Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.



Аукцион по продаже бриллианта "Династия" АЛРОСА провела 2 августа 2018 года на собственной электронной торговой площадке. Камень "Династия" представляет собой бриллиант круглой формы, цвета D (бесцветный) чистоты VVS1 (без включений). Бриллиант "Династия" - самый чистый из крупных бриллиантов, ограненных за всю историю российского ювелирного искусства. По итогам торгов, он уже официально стал самым дорогим камнем, когда-либо проданным АЛРОСА.



Коллекция "Династия" состояла из 5 бриллиантов, изготовленных из одного алмаза весом 179 карат. На ее создание ушло полтора года.



В ноябре 2017 года АЛРОСА провела первый аукцион по продаже коллекции. На этих торгах были проданы 4 камня из 5, а итоговые цены превысили стартовые в среднем на 30%.



Коллекция, получившая название "Династия", состоит из пяти бриллиантов и создана из одного алмаза весом 179 карат. Уникальный кристалл, получивший имя "Романовы", был добыт в 2015 году на кимберлитовой трубке "Нюрбинская" в Республике Саха (Якутия).



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за первые шесть месяцев 2018 года составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% - с 4.69 млрд до 3.92 млрд руб. - снизила управленческие расходы.





"AK&M" от 03.08.2018