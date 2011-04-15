РСХБ приступает к финансированию экспортных кредитов на льготных условиях

АО "Россельхозбанк" подписало с АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) рамочное соглашение, направленное на расширение кредитной поддержки несырьевых экспортеров. Об этом говорится в сообщении банка.



Документ предусматривает предоставление Банку компенсационных выплат из федерального бюджета на субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам.



Статус уполномоченного банка позволяет РСХБ выдавать кредитные ресурсы клиентам-экспортерам, их покупателям и банкам-партнерам, финансирующим приобретение российской продукции, по сниженным ставкам. Размер предельного финансирования по одному экспортному проекту составляет 15 млрд руб., при реализации проектов по организации экспортно-ориентированных производств - 30 млрд руб.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ по итогам четырёх месяцев 2018 года составила 687 млн руб.





"AK&M" от 03.08.2018