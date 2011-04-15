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03/08/2018
18:14

Нефть и рубль в раздумьях перед выходными

Цена на нефть (октябрьский фьючерс) в пятницу 3 августа к 14.26 повышалась на 0.1% до $73.53 за баррель сорта Brent. Рынок "черного золота" ищет равновесие в районе уровня $73.5 за баррель на фоне неоднозначных факторов, влияющих на динамику нефтяных котировок. С одной стороны, игроки рынка опасаются перебоев с поставками нефти, с другой, рост мировой добычи грозит переизбытком предложения. Так, Россия в июле нарастила добычу нефти в годовом выражении на 2.4% до 11.215 млн баррелей в день. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.

Между тем, Иран в ближайшее время может начать масштабные военно-морские учения для демонстрации своих возможностей по блокированию Ормузского пролива. Ранее высокопоставленные представители Исламской республики заявляли, что в случае запрета на импорт нефти из страны они не дадут и другим экспортерам перевозить нефть через пролив.

Рубль на этом фоне мало меняется к доллару и евро. Заявление Минфина РФ о наращивании в августе-сентябре покупок валюты до рекорда в 383.2 млрд руб. (по 16.7 млрд руб. ежедневно) не сказались существенно на курсовой динамике рубля.


"AK&M" от 03.08.2018
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