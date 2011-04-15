Дайджест газеты "Ведомости" от 6 августа 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 6 августа 2018 года.







КОКТЕЙЛЬ В ПОМОЩЬ



Многие уверены, что на работе пить нельзя. Но ученые выяснили, что алкоголь помогает в решении креативных задач.



Иногда знаменитые писатели, художники и композиторы утверждают, что спиртное помогает им творить, а кто-то говорит, что под действием алкоголя он соображает лучше. Ученые хотели проверить, соответствуют ли эти утверждения действительности.



Профессор Эндрю Ярош из Университета Миссисипи и его коллеги провели эксперимент с участием 20 мужчин. Испытуемые пили коктейль - водку с клюквенным соком - до тех пор, пока их уровень алкоголя в крови не достигал "официального" уровня опьянения, а затем решали задачи на словесные ассоциации. Оказалось, что под воздействием алкоголя задачи решались быстрее и количество правильных ответов было больше, чем у трезвой контрольной группы. Ученые пришли к выводу, что алкоголь помогает в решении креативных задач.





ЦБ БЕРЕТ 8 РУБ. ЗА ЛЮБОЙ ПЕРЕВОД



Переводы через систему быстрых платежей ЦБ могут оказаться дешевле переводов с карты на карту.



Ассоциация "Финтех" придумала, какими должны быть тарифы в Системе быстрых платежей (СБП). С помощью СБП люди смогут переводить деньги друг другу, зная лишь номер мобильного телефона получателя. А средства будут приходить практически мгновенно. В дальнейшем, как ожидается, с помощью СБП можно будет делать платежи также в пользу юридических лиц или госорганов. По плану ЦБ СБП должна заработать в январе 2019 г., а ЦБ станет ее оператором и расчетным центром.



Банки будут самостоятельно устанавливать комиссию для клиентов (как для отправителей, так и для получателей) за переводы в СБП, рассказали два человека, знающих это от участников ассоциации. Но банки будут платить ЦБ за перевод фиксированную сумму.





ЗА МЕДИЦИНУ НАДО ПЛАТИТЬ



Минфин готов переложить ответственность за пенсии самозанятых на них самих, но медицинское страхование им оплачивать придется.



Для самозанятых обсуждается ставка налога в 4%, из которых 1,5% будет перечисляться в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), а остальное - в местный бюджет, сообщили "Ведомостям" два чиновника и подтвердил замруководителя ФНС Дмитрий Сатин. Если решение будет одобрено, от уплаты остальных страховых платежей и подачи какой-либо отчетности самозанятые будут освобождены, обещал он.



В частности, самозанятые не обязаны будут платить взносы в Пенсионный фонд. Они смогут делать это добровольно, чтобы купить нужное количество баллов для страховой пенсии, или вступать в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), когда она будет создана, рассказывает чиновник. Если же самозанятые предпочтут никаких взносов не платить, у них будет право на социальную пенсию.





НДС НА СОВРЕМЕННУЮ ДИАГНОСТИКУ



Путаница со ставкой НДС вынуждает производителей повышать цены на медицинскую технику. Клиникам она становится не по карману.



Производители и дистрибуторы просят пересмотреть условия НДС для медицинских изделий. Об этом они написали письмо в государственные органы власти, в том числе первому зампреду правительства и министру финансов Антону Силуанову, министру здравоохранения Веронике Скворцовой, министру экономического развития Максиму Орешкину.



"Ведомости" ознакомились с документом. В письме говорится, что с переходом 1 января 2017 г. на новый классификатор медицинских изделий ОКПД-2 часть из них, которые ранее облагались НДС по льготной ставке, перестала подпадать под нее.





МТС РЕШИЛА ОСВОИТЬ IT-АУТСОРСИНГ



МТС предложит корпоративным клиентам IT-услуги. За три года оператор рассчитывает занять 10% рынка IT-аутсорсинга



IT-рынок растет быстрее традиционных телекоммуникационных услуг для корпоративных клиентов, объясняла МТС интерес к этому рынку в годовом отчете за 2017 г. Как сообщил "Ведомостям" представитель оператора, МТС займется IT-аутсорсингом - системной интеграцией, сервисной поддержкой и управлением внутренними IT-сервисами компаний, сможет выполнять функции IT-подразделения заказчика. Оказывать эти услуги МТС будет под собственным брендом.



Заказчики новой услуги смогут арендовать мощности у МТС, перенести свои мощности в облака оператора или передать ему на сопровождение инфраструктуру, перечисляет представитель МТС.





"РОСНЕФТЬ" ВСПОМНИЛА ЧУЖОЕ ПРОШЛОЕ



"Роснефть" обвиняет партнеров по "Сахалин-1", что они нанесли ущерб месторождению, когда она им не владела. Доказать такое сложно, уверены юристы



"Роснефть" предъявила претензии партнерам по консорциуму "Сахалин-1" и попросила компенсировать 89,1 млрд руб. убытка - он возник из-за перетока нефти из месторождения "Северное Чайво" (принадлежит "Роснефти") в примыкающее месторождение "Чайво" (принадлежит консорциуму). "Роснефть" просит возместить в том числе и убытки за 2005-2011 гг., когда месторождением она не владела, сказано в сообщении индийской ONGC Videsh.





МОДА СТАЛА АСЕКСУАЛЬНОЙ



Откровенно сексуальная одежда перестала быть актуальной. На моду влияют изменившиеся настроения в обществе.



Современная мода, и мужская, и женская, окончательно ушла от агрессивной сексуальности, став более молодежной, демократичной и ироничной. В коллекциях наступающей осени мало кто из дизайнеров марок первой величины пытается опровергнуть этот факт. Но в знакомых приемах появились новые акценты: стало больше подчеркнутой асексуальности, закрытой одежды и общей сдержанности или даже строгости. Креативный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер объявила, что сейчас время одежды с историей, и показала много длинных юбок, водолазок и накидок. У Gucci больше половины образов составили комплекты, дополненные перчатками, шарфами и головными уборами, - из-за чего у некоторых моделей видны были только глаза. На шоу Prada и Calvin Klein голого тела тоже было немного: доминантой стала многослойность, которую создали пуховики, трикотаж и объемные шарфы. И многие модельеры подали свои работы не только как художественный прием, но и как политическое высказывание.





РОССИЯ ПОПАЛА ПОД ПОДОЗРЕНИЕ



Американские СМИ заподозрили Россию в нарушении некоторых санкций Совета Безопасности ООН против КНДР.



Больше 10 000 разрешений на работу в России выдано рабочим из КНДР с сентября 2017 г., невзирая на запрет Совета безопасности ООН на привлечение рабочей силы из этой страны, сообщила в пятницу американская The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные российского МВД. В 2018 г. разрешения получили как минимум 700 человек, добавляет издание.



Совбез ООН запретил выдавать разрешения на работу гражданам КНДР, чтобы сократить доход властей страны и вынудить их отказаться от продолжения ядерной программы. По данным некоммерческой организации C4ADS, опубликовавшей 2 августа доклад о возможном смягчении Россией и Китаем санкций в отношении КНДР, "режим Кима отправляет граждан на работу под интенсивным надзором, конфискует их зарплату и использует средства для поддержки ядерной программы и внутренней экономики, зависящей от зарубежной валюты"





ГЛАВНЫЙ ПРОТИВНИК США



США приостанавливают торговую войну против всех. Главный удар придется на Китай, который на рынках уже считают проигравшим.



Власти Китая в пятницу ответили на ужесточившуюся торговую риторику Вашингтона обещанием ввести пошлины на 5207 американских товаров стоимостью $60 млрд. Одновременно Народному банку Китая (НБК) пришлось вмешаться в валютный рынок: курс доллара подошел к 7 юаням, границе, которая удержалась даже во время мощного оттока капитала два года назад.



На этой неделе представители администрации президента США предложили не 10%-ные, как прежде говорилось, а 25%-ные пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд. Госсовет Китая заявил, что готовит ответные пошлины в 5, 10, 20 и 25%.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 06.08.2018