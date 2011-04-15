Дайджест газеты "Коммерсант" от 6 августа 2018 года





БАНКАМ НЕ ДАЕТСЯ БИОМЕТРИЯ

ДАННЫЕ КЛИЕНТОВ СОБИРАЮТСЯ МЕДЛЕННО



Сбор биометрических данных и представление дистанционных банковских услуг с их помощью пока показывают свою несостоятельность. Собираются данные крайне медленно, а идентификация новых клиентов с помощью мобильных устройств и вовсе не реализована. ЦБ призывает кредитные организации "ускориться". Однако пока банкиры не видят экономической целесообразности в развитии этого направления.





SAILFISH ВНОСЯТ В БЮДЖЕТ

ГОСУДАРСТВО ПОЛУЧИЛО ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПЕРЕХОДА ЧИНОВНИКОВ НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ОС







По данным "Ъ", на поэтапный переход чиновников и работников госкомпаний на использование российской мобильной операционной системы Sailfish "Ростелекома" потребуется свыше 160 млрд руб. На нее хотят перевести почти 8 млн пользователей до конца 2021 года. Необходимый минимум приложений для использования Sailfish на рабочем телефоне уже есть, отмечают эксперты.





БЕЗДОМНЫЕ ДЕНЬГИ

ПЛАТЕЖИ ЗАЕМЩИКОВ ЗАВИСЛИ МЕЖДУ "РУССКИМ СТАНДАРТОМ" И "ДОМАШНИМИ ДЕНЬГАМИ"





Клиенты микрофинансовой компании (МФК) "Домашние деньги", займы которых перешли к банку "Русский стандарт", столкнулись с серьезными проблемами. Банк требует погашать задолженность перед ним, при этом судьба платежей, поступавших в "Домашние деньги" в последние восемь месяцев, туманна. Хотя и банк, и компания уверяют, что проблемы клиентов будут решены, на практике никакого алгоритма действий у заемщиков нет. Регулятор в ситуацию на данном этапе не вмешивается, а юристы считают, что заемщикам стоит дождаться, пока кредиторы решат спор между собой.





ОТТОК СРЕДСТВ ПОПАЛ ПОД САНКЦИИ

У ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ НЕТ ПРИЧИН ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК





Четвертый месяц подряд иностранные инвесторы сокращают вложения в активы РФ. За это время они вывели из российских акций около $2 млрд. К началу августа отток средств заметно ослаб. Однако инициатива американских сенаторов по введению новых антироссийских санкций может замедлить возвращение иностранных инвесторов на российский рынок.





ФАРМКОМПАНИИ НАШЛИ СРЕДСТВО ОТ ИМПОРТА

РОССИЙСКИЕ ИГРОКИ РЫНКА НАДЕЮТСЯ НА ПРИОРИТЕТ ПРИ ГОСЗАКУПКАХ



Наиболее эффективный метод сокращения доли импортных препаратов - дальнейшие ограничения или запрет на участие иностранных компаний в госзакупках, убеждено большинство участников фармацевтического рынка. По их мнению, считавшаяся приоритетной в прошлом году мера стимулирования зарубежных производителей локализовывать свои производства в России за счет предоставления преференций оказалась недостаточно проработанной властями.





НЕДОДЕЛАННАЯ ДОРОГА ПРИВЕЛА СТРОИТЕЛЯ В СИЗО

БЫВШЕГО ПОДРЯДЧИКА СПЕЦСТРОЯ ОБВИНИЛИ В ОСОБО КРУПНОМ ХИЩЕНИИ



Как стало известно "Ъ", по обвинению в многомиллионной растрате бюджетных средств взят под стражу бывший руководитель строительной компании "Гранит" Сергей Старцев. Компания отставного полковника Минобороны работала в основном по подрядам Спецстроя России - как на космодроме Восточный, так и в центральных регионах. При ликвидации Спецстроя выполнение заказов по выигранным "Гранитом" тендерам стало предметом проверки военных прокуроров, по результатам которой было возбуждено несколько уголовных дел. Сам господин Старцев настаивает, что никаких хищений не было, в крайнем случае речь могла идти лишь о переброске средств с одного объекта на другой для его скорейшего завершения.





БЫВШЕГО ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ПРИГОТОВИЛИ К ТРЕТЬЕМУ ПРОЦЕССУ

МИХАИЛУ ГЛУЩЕНКО ПРЕДЪЯВИЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОБВИНЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТРОЙНОГО УБИЙСТВА





Как стало известно "Ъ", на днях СКР предъявил экс-депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Глущенко, ранее осужденному на длительный срок за организацию убийства парламентария Галины Старовойтовой и вымогательство у петербургских бизнесменов $10 млн, обвинение в окончательной редакции по третьему уголовному делу. На этот раз Глущенко инкриминируется организация убийства на Кипре в 2004 году бизнесмена Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы. Мотивом, по версии следствия, послужил отказ предпринимателя Шевченко выплачивать бывшему народному избраннику ежемесячную дань за покровительство в $50 тыс. Сам Михаил Глущенко не признает вины в инкриминируемом ему деянии, утверждая, что ему это убийство было невыгодно.





ТРАФИК БЕЗ ТОРМОЗОВ

В РОССИИ МОГУТ ЗАКРЕПИТЬ ПРИНЦИП СЕТЕВОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ



Совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации предлагает законодательно закрепить в России принцип сетевой нейтральности. Он подразумевает, что провайдеры будут обязаны предоставлять трафик с любых ресурсов (онлайн-кинотеатров, социальных сетей и т.д.), без искусственного замедления или приоритета, например, в зависимости от наличия или отсутствия партнерских программ. Операторы связи опасаются, что это может негативно повлиять на их бизнес, лишив возможности дополнительных доходов за счет "маневров с тарифами".











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"AK&M" от 06.08.2018