В.Путин подписал закон, расширяющий полномочия ЦБ при проверках

Перечень инсайдерской информации, прописанный в законе, перестанет быть исчерпывающим. Эмитенты смогут формировать его самостоятельно, включая дополнительные виды информации, исходя из особенностей своей деятельности. Сроки и порядок раскрытия такой информации организации также будут устанавливать по своему усмотрению. Эти и другие новации содержатся в поправках к закону "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком". Закон уже подписан Президентом РФ Владимиром Путиным., говорится в сообщении Банка России.



Вводится четкое определение, что именно является манипулированием рынком. При этом Банк России сможет нормативным актом дополнять уже имеющийся в законе перечень действий, относящихся к манипулированию. Это даст регулятору возможность оперативно реагировать на ситуацию. В то же время за нарушения, указанные в нормативном акте Банка России, не предусмотрена уголовная ответственность, за них может последовать только административное наказание и иные применяемые Банком России меры. Отдельно прописывается, что за такие нарушения не могут быть привлечены к ответственности СМИ, опубликовавшие ту или иную информацию.



Закон уточняет и детализирует порядок проведения Банком России проверок, связанных с противодействием неправомерному использованию инсайда и манипулированию рынком, в том числе проверок юридических лиц, не являющихся поднадзорными регулятору организациями. Сотрудники Банка России при проведении проверок получают право проводить осмотр помещений, территорий, предметов и документов. Но одновременно установлен жесткий порядок подобных проверок и осмотра: на них будет необходимо получить согласие председателя Банка России или его заместителя; предусмотрена ответственность проверяющих за незаконное разглашение полученной информации, составляющей охраняемую законом тайну. Кроме того, доступ на территории и в помещения государственных органов и физических лиц с целью осмотра возможен только с их согласия.





"AK&M" от 06.08.2018