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06/08/2018
11:24

Рубль останется под давлением

Российская валюта продолжит испытывать на себе сдержанное давление со стороны умеренно-негативного внешнего фона. Укрепивший позиции на Forex доллар США на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и опасений, вызываемых торговым противостоянием США и КНР, приводит к ослаблению аппетита на рисковые активы. Об этом говорится в обзоре Nordea.

По итогам минувшей недели валюты развивающихся рынков подешевели более чем на 0.5%, и если бы не частичное восстановление оптимизма, на фоне мер Народного банка Китая, потери бы превысили 1%. Кроме того, против рубля продолжают играть сезонные факторы и санкционная тема. Нефтяные цены также не придают дополнительного оптимизма российской валюте. По совокупности факторов ожидаем дальнейшего сдержанного ослабления рубля в основных торгуемых парах. Краткосрочным ориентиром по паре USDRUB выступят отметки 63-64.

Нефтяные цены сдержанно прибавляют в ходе торгов понедельника. Поддержку "черному золоту" оказывают сигналы о готовности Саудовской Аравией снизить при необходимости объемы добычи нефти в перспективе с целью избежать нарушения баланса на рынке. Кроме того, цены поддерживают данные от Baker Hughes, отразившие сокращение числа буровых установок в США.

На текущей неделе в фокусе рынка будут ежемесячные отчеты от Минэнерго США и МЭА, которые, как ожидается, могут оказать умеренное негативное влияние на нефтяные цены. Brent краткосрочно $72-74/bbl.


"AK&M" от 06.08.2018
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