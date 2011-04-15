Роснефть проведет buy back объемом до $2 млрд

Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" одобрил параметры и начало реализации программы приобретения на открытом рынке акций Роснефти, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в максимальном объеме до $2 млрд. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Реализация программы будет осуществляться с даты одобрения советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно.



Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн, точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы.



В ближайшее время будет назначен независимый банк-агент, который в рамках программы будет осуществлять операции на открытом рынке от лица компании. В качестве банка-агента планируется привлечение одного из ведущих международных финансовых институтов. Информация о совершенных в рамках программы сделках будет публиковаться на еженедельной основе.



Приобретенные в ходе реализации программы акции и ГДР будут находиться на балансе группы Роснефть. По итогам завершения программы совет директоров компании примет соответствующее решение в отношении приобретенных бумаг, включая их возможное полное или частичное погашение.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.







"AK&M" от 06.08.2018