В.Путин подписал закон о повышении НДС до 20%

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года с 18% до 20%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Законопроект внесён в Госдуму Правительством РФ 16 июня. В соответствии с ним НДС повышается с 18% до 20%, а также устанавливается тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.



Ожидается, что новый тариф НДС приведёт к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд руб. в год, начиная с 2019 года.



Документом также предполагается предоставить налогоплательщикам-производителям право не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретённым за счёт субсидий, полученных в 2018 году на компенсацию части затрат по выпуску и поддержке гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, в том числе сельскохозяйственной техники.



При этом сохраняется льготная ставка по НДС в размере 10%. Она применяется в отношении товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера) и лекарств.



Также законом продлевается до 1 января 2025 года срок действия "нулевой" ставки НДС по воздушным перевозкам пассажиров и багажа на территорию Республики Крым и Севастополь или с этой территории. Кроме того, предусматривается до 1 января 2025 года применение "нулевой" ставки НДС по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа на территорию Дальневосточного федерального округа или с этой территории.



При этом законом зафиксируется на бессрочный период тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с сумм выплат физлицам, не превышающих предельную величину базы для исчисления страховых взносов, и 10% - сверх установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов.



"AK&M" от 06.08.2018