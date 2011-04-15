Структура С.Гордеева приобрела недостроенный торговый центр на Павелецком вокзале

Структура акционера ПАО "Группа компаний ПИК" Сергея Гордеева приобрела проект недостроенного торгового центра на Павелецком вокзале. Об этом рассказали "Ведомостям" два источника, близких к разным сторонам сделки.



Сам С.Гордеев эту информацию подтвердил, но подробности сделки не раскрыл. Получить комментарий продавца объекта - "БТА банка" - пока не удалось. Источник, близкий к нему, также подтвердил, что банк полностью вышел из проекта, достраивать его будет структура Гордеева.



Торговый центр на площади Павелецкого вокзала - один из самых известных городских долгостроев. Изначально его строительством занималось ОАО "Павелецкая", входившее в ИПГ "Евразия" опального олигарха и экс-владельца "БТА банка" Мухтара Аблязова.



До кризиса 2008 года компания успела возвести из запланированных 120 тыс. кв. м примерно 7.5 тыс. кв. м, после этого работы на объекте были заморожены. После национализации "БТА банка" этот проект, как и другие активы ИПГ "Евразия", стали предметом судебных разбирательств между самим банком, его российской "дочкой" "АМТ банком" и структурами Аблязова. В 2015 году фирма "Лэджи" (принадлежит "БТА банку") выкупила на торгах в ходе банкротства "Павелецкой" недостроенное здание за 250 млн руб.



Сейчас на участке на Павелецкой площади, согласно решению градостроительно-земельной комиссии, можно построить торговый центр на 75 тыс. кв. м.



Стоимость проекта директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько оценивает в $150-160 млн. Ещё столько же, по её мнению, понадобится на достройку торгового центра. "Сегодня он не только не потерял актуальность, скорее наоборот, за это время ценность актива в глазах инвесторов и ритейлеров только выросла", - полагает она.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"