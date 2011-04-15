Еврокомиссия одобрила покупку УралХимом акций Уралкалия

Еврокомиссия разрешила АО "ОХК "УралХим" приобрести около 10% акций ПАО "Уралкалий". Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы комиссии.



Еврокомиссия пришла к выводу, что предложенное приобретение не вызовет опасений за конкуренцию ввиду отсутствия горизонтальных совпадений и ограниченных вертикальных связей между деятельностью компаний.



Напомним, в ноябре 2017 года совет директоров Уралкалия одобрил продажу не более 10% квазиказначейских акций компании своему акционеру УралХиму (уже владеет 20% акций) для снижения долговой нагрузки.



Рыночная стоимость указанной доли составляла около 38 млрд руб. ФАС одобрила эту сделку 18 декабря.



ПАО "Уралкалий" (ИНН 5911029807) создано путём слияния активов ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит", которое было завершено 16 июня 2011 года. В 2015 году Уралкалий снизил производство калия на 5.8% до 11.4 млн т.



Чистая прибыль Уралкалия по МСФО в первом полугодии 2017 года упала на 52% до $451 млн с $935 млн годом ранее. Выручка выросла на 29% до $1.388 млрд, чистая выручка - на 23% до $1.095 млрд.



АО "ОХК "УралХим" (ИНН 7703647595) - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями по производству более 2.5 млн т аммиачной селитры, 2.8 млн т аммиака, 0.8 млн т моно- и диаммоний фосфата, 0.8 млн т сложных удобрений, 1.2 млн т карбамида в год. ОХК "УралХим" занимает второе место в мире и первое в России по производству аммиачной селитры. В составе основных производственных активов компании - филиал "Азот" (Березники, Пермский край), ОАО "Минеральные удобрения" (Пермь), ОАО "Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината" (Кировская область), ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" (Московская область).





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