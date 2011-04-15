НЛМК приобрёл Уральский НИИ архитектуры и строительства

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) 3 августа приобрело 100% уставного капитала ОАО "Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства" (УралНИИАС). Об этом говорится в сообщении НЛМК.



До этого приобретения комбинат не владел голосующими акциями УралНИИАСа.



Основной вид деятельности ОАО "Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства" (Екатеринбург, ИНН 6660004958) - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Выручка компании за 2016 год увеличилась в 2.4 раза до 162.9 млн руб., чистая прибыль составила 10.25 млн руб. против убытка в 28.8 млн руб. годом ранее.



ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК, ИНН 4823006703) входит в тройку крупнейших предприятий чёрной металлургии РФ. Ключевые производственные активы группы НЛМК расположены в России, ЕС и США. Компания производит широкий спектр различной металлопродукции. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год. В I полугодии 2018 года НЛМК увеличил производство стали на 4% до 8.71 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Акционерный капитал компании разделён на 5993227240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Основной владелец НЛМК - компания Fletcher Holdings Ltd., бенефициаром которой является председатель совета директоров Владимир Лисин.



Чистая прибыль группы НЛМК за I полугодие 2018 года по МСФО выросла на 66.94% до 64.48 млрд руб. с 38.624 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 29% до 351.095 млрд руб. с 272.15 млрд руб., валовая прибыль - на 41.85% до 123.196 млрд руб. с 86.852 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 62.82% до 80.033 млрд руб. с 49.154 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 41% до $1.727 млрд, свободный денежный поток - на 66% до $887 млн. Показатель чистый долг/EBITDA снизился до 0.31х с 0.43х годом ранее.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль НЛМК за I полугодие 2018 года по РСБУ выросла на 45.63% до 42.627 млрд руб. с 29.271 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 22.49% до 239.269 млрд руб. со 195.343 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.02 раза до 54.012 млрд руб. с 26.742 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 53.9% до 52.519 млрд руб. с 34.126 млрд руб.



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