Экспорт продукции АПК за 5 месяцев вырос на 29%, Минсельхоз

Объем экспорта продукции АПК (с учетом стран ЕАЭС) в стоимостном выражении в январе-мае 2018 года составил $9.5 млрд, что больше показателя 2017 года на $2.2 млрд, или на 29.2%. Об этом сообщил Минсельхоз РФ.



Основными экспортируемыми продуктами, как и годом ранее, стали зерновые культуры, рыба и морепродукты, а также продукция масложировой отрасли.



Экспорт пшеницы за это время составил 17.1 млн т на му $3.1 млрд, превысив показатели 2017 года в 1.7 раза, или на $1.3 млрд. Основным импортером российской пшеницы являлся Египет, увеличивший объем закупок на 22.2% до 4.3 млн т.



В 2.4 раза выросли закупки пшеницы со стороны Турции (до 2 млн т), в 3.4 раза со стороны Латвии (до 539 тыс. т), более чем в 19 раз выросли закупки из Вьетнама (до 1.66 млн т).



Экспорт соевого масла вырос на 7.3% до 242 тыс. т, рапсового масла - на 42% до 135.7 тыс. т, соевых бобов - в 2.5 раза до 509 тыс. т.



Продолжает развиваться наметившаяся в 2017 году тенденция увеличения экспорта шоколадных кондитерских изделий: за январь-май вывезено 78 тыс. т на сумму $222 млн, что больше уровня аналогичного периода 2017 года на 30.1% (26.5% в денежном эквиваленте). Лидерами по импорту шоколадных кондитерских изделий российского производства являются Казахстан, на долю которого пришлось 20.6% российского экспорта, Белоруссия, на долю которой пришлось 10.9% российского экспорта, Китай, на долю которого пришлось 11.4% российского экспорта.



"AK&M" от 06.08.2018