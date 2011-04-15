В Москве открыли новую железнодорожную платформу "Окружная" Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.



Теперь электрички останавливаются недалеко от одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК). Две железнодорожные эстакады с платформой островного типа расположены непосредственно над путями МЦК.



К строительству платформы приступили в конце 2016 года. К августу 2018 года работы были завершены на 97% в, а движение поездов поэтапно перевели со старой железнодорожной насыпи на новые эстакады. 30 июля новая Окружная приняла первых пассажиров. Строители также приступили к демонтажу старой платформы.



Следующим этапом станет открытие в 2019 году северного вестибюля станции метро "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии. Это позволит организовать пересадку на МЦК и пригородные поезда в теплом контуре.



Кроме того, на базе Савеловского направления МЖД заработает одна из линий Московских центральных диаметров - МЦД-1 Одинцово - Лобня.



Правительство Москвы и ОАО "РЖД" с 2016 года реализуют программу интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги. Одним из крупнейших проектов стало создание транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Окружная". Он обеспечит комфортную пересадку пассажиров между метро, платформами Московского центрального кольца и Савеловского направления МЖД. Ожидается, что пассажиропоток на ТПУ составит до 85 тыс. человек в сутки.



Транспортный узел также снизит нагрузку на Савеловский вокзал, станции метро "Савеловская" и "Тимирязевская" и обеспечит безопасный переход людей через железнодорожные пути.



"Когда строились радиальные направления железной дороги никто и мечтать не мог, что будет когда-то МЦК, здесь появится метро. По сути дела, сейчас заново приходится переосмысливать всю транспортную схему пассажиропотока и интеграции различных видов транспорта. Это сложнейшая работа, но очень важная для москвичей", - сказал С.Собянин.



После возведения новых железнодорожных эстакад стало возможным строительство участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе и участка Северо-Западной хорды от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда.



Всего для интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги появится восемь новых пересадочных узлов.



"Сейчас строится еще шесть таких транспортно-пересадочных узлов, которые связаны с пересадками с радиальных направлений на МЦК. Они будут построены до конца следующего года. Таким образом, МЦК будет работать полноценно, с учетом полной интеграции с радиальными направлениями железной дороги. Стройка большая, сложная, она идет без остановки движения", - подчеркнул мэр Москвы.



В 2017 году удобная пересадка появилась между платформой Фрезер Казанского направления и станцией МЦК Андроновка. В этом году завершена интеграция платформы Окружная. Продолжаются работы еще по шести направлениям МЖД: Ярославскому (платформа Северянин), Горьковскому (платформа Карачарово), Курскому (платформа Новохохловская), Павелецкому (платформа Варшавская), Рижскому (платформа Ленинградская), Октябрьскому (платформа НАТИ). Заместитель генерального директора РЖД Олег Тони добавил, что в этом году пересадки откроются на четырех железнодорожных направлениях, включая Савеловское.



"AK&M" от 06.08.2018