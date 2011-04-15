В Москве до 2021 года построят 7 путепроводов

Семь путепроводов, которые свяжут между собой районы города, планируется построить в столице в 2018-2021 годах, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Москомархитектура согласовала три проекта путепроводов в рамках строительства трассы Солнцево - Бутово - Видное. Эта дорога обеспечит движение от Киевского до Калужского шоссе параллельно МКАД и соединит два района столицы и город Видное", - сказал С.Кузнецов.



Он добавил, что ранее было выдано архитектурно-градостроительное решение (АГР) на два путепровода длиной 100 м вблизи деревни Столбово, дом 19 (поселение Сосенское Новой Москвы).



За счет бюджета города возведут путепровод над Курским направлением МЖД. Он соединит Третье транспортное кольцо и улицу Новохохловская, обеспечит выход на Нижегородскую улицу - Рязанский проспект. Благодаря ему появятся новые транспортные связи между районами.



Кроме того, этот путепровод обеспечит связь проектируемого проезда 2236 и улицы Хачатуряна.



Разрабатываются проекты строительства путепровода через Октябрьскую железную дорогу и моста через речку Сходню в Зеленограде (Алабушево).



Путепроводы через железную дорогу появятся на участках трех хорд - Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной, а также Южной рокады и южного дублера Кутузовского проспекта.



"AK&M" от 06.08.2018