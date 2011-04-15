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06/08/2018
13:20

Росстандарт за полугодие наложил штрафов на 104.6 млн руб.

Росстандарт за I полугодие 2018 года наложил штрафов на 104.6 млн руб. Об этом говорится в материалах ведомства.

За I полугодие проведено 4026 проверок. Контрольно-надзорным мероприятиям подвергнута деятельность 1719 субъектов предпринимательской деятельности, нарушения обязательных требований установлены в отношении 376 из числа проверенных (21.87%). Вынесено 1712 постановлений о наложении административных штрафов в отношении должностных и юридических лиц, а также в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Сумма наложенных административных штрафов составляет 104.6 млн руб.

В рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов проверено около 2.036 тыс. предприятий, осуществляющих выпуск в обращение и обращение подконтрольной продукции. Доля нарушений из них составила 20.4%.

Основная доля нарушений в данной части приходилась на несоответствие установленным нормам показателей качества и безопасности электрической энергии (38%), цемента (32.6%) и компонентов колесных транспортных средств (17.3%), аппаратов, работающих на газообразном топливе (10.5%).

В соответствии с законодательством, Росстандарт информирует о продукции, не соответствующей установленным требованиям и использование которой создает угрозу жизни и здоровью граждан. В настоящий момент ведомству поднадзорны одиннадцать технических регламентов Таможенного союза, в том числе такие сферы как топливо, колесные транспортные средства и их компоненты, низковольтное оборудование, машины и оборудование, цемент, смазочные материалы.

"AK&M" от 06.08.2018
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