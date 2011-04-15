Субъекты МСП смогут арендовать земельные участки на спецторгах

Вступили в силу поправки в закон о развитии МСП, расширяющие имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом гвоорится в сообщении ФАС.



С 3 июля 2018 года субъекты МСП смогут участвовать в специализированных торгах на право аренды земельных участков, включенных в перечни государственного или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение/пользование субъектами МСП. Ранее перечни включали только помещения и здания.



Расширение возможностей приобретения новых имущественных прав на конкурентной основе для субъектов МСП стало возможно благодаря предложениям ФАС, включенным в законопроект Министерства экономического развития, на стадии согласования документа с органами исполнительной власти.



"Субъектам МСП объективно проблематично конкурировать с крупными компаниями на торгах на земельный ресурс. Поправки в закон о развитии МСП, предусматривающие распределение прав на землю именно на конкурентной основе, то есть. на спецторгах, позволят повысить доступность земельных участков для предпринимателей", - подчеркнул заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.





"AK&M" от 06.08.2018