В Красноярском крае разбился вертолёт Ми-8АМТ авиакомпании "ЮТэйр", погибли 18 человек

В Красноярском крае 4 августа в 5:43 МСК после взлёта с посадочной площадки "Ванкор" (район аэропорта "Игарка") потерпел катастрофу вертолёт Ми-8АМТ. Как сообщает пресс-служба АО "ЮТэйр-Вертолётные услуги", на борту находились 15 пассажиров и 3 члена экипажа, все они погибли.



Вертолёт Ми-8АМТ был выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом. Катастрофа произошла в простых метеоусловиях. По предварительной информации, произошло столкновение лопастей вертолёта с грузом, перевозимым на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолёта. Взлетевший ранее вертолёт не получил повреждений и благополучно произвёл посадку на посадочной площадке "Ванкор".



Командир разбившегося вертолёта был хорошо подготовленным и опытным пилотом, 1985 года рождения, говорится в сообщении. Он налетал около 6 тыс. лётных часов, в том числе 2.3 тыс. - в качестве командира воздушного судна, подчеркивается в сообщении.



Оба вертолёта Ми-8АМТ представляют собой модернизированную версию самого распространённого в мире среднего вертолёта Ми-8. Перед вылетом они находились в технически исправном состоянии.



В настоящее время на месте авиакатастрофы находится группа руководителей и специалистов авиакомпании "ЮТэйр", которые взаимодействуют с представителями МЧС, местных властей, а также органами, проводящими расследование авиационного происшествия.



Организовывается работа с родственниками погибших. Совместно с компанией-страховщиком проводятся необходимые мероприятия по незамедлительным выплатам денежных компенсаций.



Авиакомпания "ЮТэйр" приносит свои глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа вертолёта, говорится в сообщении.



АО "ЮТэйр-Вертолётные услуги" (ИНН 8604005359) - бывшее ОАО "Нефтеюганский объединенный авиаотряд". Является вертолётным оператором N 1 в России, крупнейшей вертолётной компанией в мире по величине и грузоподъёмности флота. Входит в состав и является основным вертолётным оператором группы "ЮТэйр", в которой эксплуатируется парк из более чем 320-ти воздушных судов разных типов - преимущественно семейства "Миль" и Airbus Helicopters. Вертолёты компании обслуживают клиентов на 4-х континентах.



В 90-х годах экипажи компании начали работать за границей: в Колумбии, Анголе, Намибии, Эквадоре. В 1999 году предприятие было занесено в официальный реестр поставщиков авиационных услуг для ООН.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500. Всего в парке авиакомпании состоит более 60-ти самолётов, которые совершают рейсы по 150-ти направлениям, свыше 70 из которых - уникальные.



Пассажиропоток авиакомпании "ЮТэйр" в первом полугодии 2018 года вырос на 8% до 3.537 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Чистая прибыль группы "ЮТэйр" по МСФО в 2017 году сократилась в 2.24 раза до 2.429 млрд руб. с 5.45 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 0.53% до 75.799 млрд руб. с 75.4 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 27.04% до 7.582 млрд руб. с 5.968 млрд руб., убыток до налогообложения составил 3.072 млрд руб. против прибыли в 4.081 млрд руб. за 2016 год.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" по РСБУ в I полугодии 2018 года вырос на 66.58% до 3.815 млрд руб. с 2.29 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.38% до 25.244 млрд руб. с 23.508 млрд руб., убыток от продаж - на 66.81% до 2.98 млрд руб.



"AK&M" от 06.08.2018