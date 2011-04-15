Российский рынок торгуется неуверенно

Российский фондовый рынок начал торги понедельника нейтрально. После умеренной просадки на открытии, индекс МосБиржи вышел в плюс и повышается в пределах 0.4%, отчасти за счет ослабления рубля. РТС же немного слабеет под влиянием валютного фактора. Рубль торгуется с понижением на 0.2% к доллару и евро. Неоднозначный внешний фон частично сглаживается за счет восстановления котировок нефти – Brent тестирует уровень 74. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекc" Игоря Ковалева.



В отсутствие позитивных драйверов и сохраняющейся осторожности международных инвесторов на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем рассчитывать на устойчивый рост российского рынка в ближайшее время не приходится. Укрепление цен на нефть, несмотря на текущий подъем, также не внушает доверия. Для более уверенной картины необходимо подтверждение пробоя уровня 74 по сорту Brent и дневное закрытие выше этой отметки.























"AK&M" от 06.08.2018