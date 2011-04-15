Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/08/2018
14:04

Российский рынок торгуется неуверенно

Российский фондовый рынок начал торги понедельника нейтрально. После умеренной просадки на открытии, индекс МосБиржи вышел в плюс и повышается в пределах 0.4%, отчасти за счет ослабления рубля. РТС же немного слабеет под влиянием валютного фактора. Рубль торгуется с понижением на 0.2% к доллару и евро. Неоднозначный внешний фон частично сглаживается за счет восстановления котировок нефти – Brent тестирует уровень 74. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекc" Игоря Ковалева.

В отсутствие позитивных драйверов и сохраняющейся осторожности международных инвесторов на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем рассчитывать на устойчивый рост российского рынка в ближайшее время не приходится. Укрепление цен на нефть, несмотря на текущий подъем, также не внушает доверия. Для более уверенной картины необходимо подтверждение пробоя уровня 74 по сорту Brent и дневное закрытие выше этой отметки.











"AK&M" от 06.08.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100