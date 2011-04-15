Госдума осенью может принять закон об отмене роуминга в России. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, об этом заявил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.



"Высказываемые опасения о том, что с отменой роуминга операторы поднимут цены на услуги связи, не имеют серьезных экономических оснований. Емкость инфраструктуры магистральных каналов связи, через которые передаются в том числе голосовые вызовы операторов мобильной связи, - колоссальна и в большей своей части загружена интернет-трафиком", - отметил парламентарий.



Он также считает, что жесткая конкуренция за абонента вынуждает сотовые компании сохранять низкие цены на свои услуги.



Вместе с тем председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи подчеркнул, что при подготовке данного законопроекта ко второму чтению нужно учесть его влияние на работу локальных операторов. Необходимо, чтобы изменения, предполагаемые законом, обеспечили пользователям сохранение возможности выбора оператора.



Осенью также планируется принять закон, закрепляющий обязанность операторов связи и вещания устанавливать радиооборудование в местах, указанных в лицензии, не позднее чем в тридцатидневный срок после получения на это разрешения, сказал Леонид Левин.



Это нововведение, по его словам, направлено на устранение практики, когда компании получают в пользование часть радиочастотного диапазона, но используют ее не для оказания услуг связи, а для того, чтобы не дать возможность другим операторам вступить в конкуренцию.



Законопроект об отмене национального роуминга прошел первое чтение в Госдуме 10 июля.





"AK&M" от 06.08.2018