В Республике Коми ограничены услуги связи из-за аварии на магистральной линии

На участке Визинга - Сыктывкар между населенными пунктами Ыб и Пажга сегодня, 6 августа, в 6:00 MSK зафиксировано повреждение магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Об этом говорится в сообщении ПАО "Ростелеком".



В результате аварии более 8 тыс. абонентов остались без интернета и услуги "Интерактивное ТВ" (в основном это весь юг республики). В этом числе оказались и абоненты Ленского района Архангельской области. В настоящее время возможно ухудшение качества предоставления услуги широкополосного доступа в интернет и для клиентов Нарьян-Мара.



На место обрыва кабеля связи оперативно выехали аварийно-восстановительные бригады Ростелекома. Предполагается, что повреждение кабеля произошло в результате проведения дренажных работ и замене асфальта на автомобильной трассе, вдоль которой проложена линия связи.



С момента получения аварийного сигнала включены все резервные линии, поэтому системы передачи данных доступны для оперативных служб и стратегически важных предприятий, которые отвечают за жизнеобеспечение районов.



В настоящий момент ведутся работы по устранению аварии. Планируемое время восстановления полной работоспособности линии 16 часов.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за 2017 год выросла на 15% до 14.05 млрд руб. с 12.249 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 305.329 млрд руб. с 297.446 млрд руб., показатель OIBDA - на 0.1% до 96.857 млрд руб. с 96.772 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 5% до 37.885 млрд руб. с 39.836 млрд руб.



"AK&M" от 06.08.2018