АК "Победа" оштрафована за непредставление документов на 450 тыс. руб., ФАС

ООО "Авиакомпания "Победа" оштрафована за непредставление документов на 450 тыс. руб. (часть 5 статьи 19.8 КоАП РФ). Об этом говорится в сообщении ФАС.



В соответствии с приказом ФАС России Санкт-Петербургское УФАС проводит мониторинг цен на авиаперевозки по маршрутам, пролегающим из/в аэропорт "Пулково".



Информацию о динамике цен в антимонопольный орган предоставили все, получившие запросы авиакомпании, кроме "Победы".



"Победа" была уведомлена надлежащим образом. Тем не менее ее представители в Санкт-Петербургское УФАС России на рассмотрение дела об административном правонарушении не явились, подчеркивается в сообщении.



ООО "Авиакомпания "Победа" (Москва, ИНН 9705001313, ранее - ООО "Бюджетный перевозчик") - 100% дочерняя компания ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии". Создано 16 сентября 2014 года для осуществления бюджетных авиаперевозок. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.



"Победа" эксплуатирует Boeing 737-800NG.

Пассажиропоток авиакомпании "Победа" в 2017 году увеличился на 6.9% до 4.583 млн по сравнению с 2016 годом. Пассажирооборот вырос на 18.1% до 7.929 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел - на 5.9 процентного пункта до 94.2%. Доставка грузов и почты за отчётный период увеличилась в 18.6 раза до 6.036 тыс. т.





"AK&M" от 06.08.2018