Татнефть за 7 месяцев добыла более 16 млн т нефти

Предприятия группы "Татнефть" в июле добыли 2.511 млн т нефти, за семь месяцев - 16.795 млн т. В том числе ПАО "Татнефть" в июле добыло 2.483 млн т, за семь месяцев - 16.597 млн т, говорится в сообщении компании.



На лицензионных участках за пределами Республики Татарстан в июле добыто 28 тыс. т, за семь месяцев - 198 тыс. т.



Добыча сверхвязкой нефти в июле составила 165.909 тыс. т, с начала года - 1.099 млн т, что на 232.183 тыс. т больше относительно аналогичного периода 2017 года.



За семь месяцев 2018 года построено и сдано 339 скважин, в том числе эксплуатационное бурение - 197 скв., разведочное - 5 скв., бурение на битум - 137 скв.



За отчетный период бурением боковых стволов и боковых горизонтальных стволов сдано 65 скважин.



В Республике Калмыкия ведется освоение скважины N1 Доланско-Эрдниевской площади. В Самарской области сданы 2 эксплуатационные и 1 разведочная скважины.



За семь месяцев выполнен текущий ремонт на 5801 скважине, капитальный ремонт - на 1527 скважинах. С начала года на лицензионных участках за пределами РТ отремонтированы 32 скважины.



Гидроразрыв пласта произведен на 529 скважинах.

На 1456 скважинах произведены работы по повышению нефтеотдачи пластов, в том числе химическими методами обработано 639 скважин.



В июле 2018 года Комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "ТАНЕКО" переработано 779.9 тыс. т сырья, с начала года - 5420.5 тыс. т.; в том числе в июле переработано 734.2 тыс. т нефтесырья, с начала года - 4982.6 тыс. т.



В июле 2018 года произведено 729.1 тыс. т нефтепродуктов, с начала года - 5109.8 тыс. т.



ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - шестая по объёму добычи нефтяная компания РФ. В 2017 году Татнефть увеличила добычу нефти на 09% до 28.94 млн т.



Чистая прибыль Татнефти по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 54% до $1.065 млрд. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности составили $5.496 млрд по сравнению с $3.812 млрд за шесть месяцев 2016 года.



Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в 2017 году снизилась на 4.6% до 100.022 млрд руб. Выручка Татнефти выросла на 19.6% в годовом выражении до 581. 537 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 17.6% до 204.245 млрд руб.



"AK&M" от 06.08.2018