Инфляция в июле в РФ составила 0.3%, с начала года - 2.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на продукты питания в июле снизились на 0.3%, с начала года выросли на 1.8%. Цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции за месяц увеличились на 0.3% (+1.1%). На непродовольственные товары цены выросли на 0.1% (+2.4%). Платные услуги населению подорожали на 1.3%, с начала года - на 3%.



В июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Так, капуста белокочанная подешевела на 30.1%, помидоры - на 27.6%, огурцы - на 20.7%, бананы - на 7.9%, виноград - на 6.6%, лимоны, картофель, чеснок - на 2.4-3.8%, апельсины - на 1.1%, груши - на 0.6%. Вместе с тем наблюдалось удорожание отдельных видов овощей и фруктов. Цены на свеклу выросли на 13.1%, морковь - на 9%, яблоки - на 1.8%.



Снижение цен на яйца куриные отмечалось в 76 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области). При этом наиболее заметно они подешевели в Кировской области - на 12.4%, Республике Алтай, Забайкальском крае, Иркутской области - на 10.2-10.5%.



Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров на 0.4% стали дешевле смеси сухие молочные для детского питания и сельдь соленая.



Пшено подорожало на 4.8%. Рост цен на него отмечался в большинстве субъектов Российской Федерации. При этом в Республике Татарстан и Пензенской области пшено стало дороже на 15.8% и 14.1% соответственно.



Среди остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров на 3.4% выросли цены на мясо птицы, на 0.5-1% - свинину, полуфабрикаты мясные, колбасы сырокопченые, продукты из мяса и птицы копченые, рыбу живую и охлажденную, мороженую разделанную (кроме лососевых пород), филе рыбное, кальмары мороженые, консервы овощные для детского питания, крупы овсяную и перловую, напитки безалкогольные.



Четвертый месяц подряд среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметно растут цены на газовое моторное топливо, которое в июле стало дороже на 5.2%. При этом цены на бензин автомобильный снизились на 0.2%.



Продолжился рост цен на строительные материалы. Пиломатериалы подорожали на 1.4%, рубероид - на 1.1%, цемент тарированный, еврошифер - на 0.9%, металлочерепица - на 0.6%.



В преддверии нового учебного года зафиксирован рост цен на товары для школьников. На 0.5-0.8% повысились цены на ранцы и рюкзаки, альбомы для рисования, отдельные виды одежды для детей школьного возраста.



Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0.6-1.4% подорожали уголь, дрова, электроутюги, ювелирные изделия. В июле увеличились тарифы практически на все виды коммунальных услуг. При этом водоотведение подорожало на 5.4%, водоснабжение холодное - на 4.8%, горячее - на 4.1%, электроэнергия - на 3.9%, отопление - на 3.8%, газоснабжение - на 2.8%.



Среди наблюдаемых видов услуг туризма и отдыха путевки в дома отдыха и пансионаты, а также санатории на территории России подорожали на 4% и 3% соответственно, поездки в Испанию и Грецию - на 3.5% и 2.6% соответственно. Поездки в Китай стали обходиться дешевле на 0.2%.



В группе услуг пассажирского транспорта полет в салоне экономического класса самолета подорожал на 1.1%.



Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 0.7-1.3% выросли абонентская плата за радиотрансляционную точку и телевизионную антенну, стоимость услуг прачечных, аренды индивидуального банковского сейфа.



Одновременно на 4.1% снизилась плата за проживание в гостинице, на 0.5% - за пользование потребительским кредитом, за услуги междугородной телефонной связи, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков и цены на билеты в кинотеатры.



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