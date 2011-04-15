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06/08/2018
16:27

Ингосстрах застраховал Ставропольмелиоводхоз на 3 млрд руб.

Филиал Ингосстраха в Ставропольском крае одержал победу в открытом конкурсе на право оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО). Организатором конкурса выступило ФГБУ Управление "Ставропольмелиоводхоз". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Договоры обязательного страхования заключены в отношении гидротехнических сооружений, находящихся на балансе организации. Общая страховая сумма составила 3 млрд руб. Договоры заключены сроком на 1 год.

Программа страхования позволяет компенсировать вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потерпевших – как физических, так и юридических лиц. Размеры страховых выплат по договорам обязательного страхования в соответствии с действующим законодательством устанавливаются на каждого потерпевшего и составляют 2.025 млн руб. – на случай причинения вреда жизни потерпевшего; 2 млн рубю – на случай причинения вреда здоровью потерпевшего; не более 200 тыс. руб. – на случай нарушения условий жизнедеятельности потерпевшего; 500 тыс. руб. – на случай причинения вреда имуществу физического лица; 750 тыс. руб. – на случай причинения вреда имуществу юридического лица.

Напомним, что обязанность владельцев опасных объектов страховать свою ответственность за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте установлена федеральным законодательством. Федеральный закон N225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" вступил в силу 1 января 2012 года.

В конкурсе помимо Ингосстраха принимали участие 4 страховые компании федерального уровня.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 06.08.2018
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