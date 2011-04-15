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06/08/2018
16:46

Архангельский морторгпорт обнулил долю в Беломортрансе с 10%

ОАО "Архангельский морской торговый порт" 2 августа прекратил участие в АО "Беломортранс", обнулив свою долю в его уставном капитале. Об этом говорится в сообщении компании.

До прекращения участия порту принадлежало 10% голосующих акций "Беломортранса".

Основной вид деятельности АО "Беломортранс" (ИНН 2927000036, Красногорский район, посёлок Архангельское) - деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

ОАО "Архангельский морской торговый порт" (ИНН 2900000134) - многопрофильный торговый порт для перегрузки генеральных грузов, целлюлозы, картона, контейнеров, лесоматериалов, металла, удобрений, тяжеловесного оборудования, насыпных и навалочных грузов.

Грузооборот Архангельского морторгпорта в январе-мае 2017 года снизился на 42% до 393.5 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Архангельского морторгпорта за 2017 год по РСБУ выросла на 98.92% до 125.611 млн руб. с 63.148 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 20.48% до 1.089 млрд руб. с 1.369 млрд руб., прибыль от продаж увеличилась на 80.11% до 122.594 млн руб. с 68.065 млн руб., прибыль до налогообложения - на 86.95% до 153.659 млн руб. с 82.192 млн руб.



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