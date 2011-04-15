Mail.Ru Group и крупнейший в мире сервис поиска попутчиков BlaBlaCar объявляют о партнёрстве. Как сообщает пресс-служба Mail.Ru, в рамках этого сотрудничества BlaBlaCar приобретёт российский сервис карпулинга BeepCar, запущенный Mail.Ru Group в 2017 году.



Сделка также укрепит маркетинговое партнерство компаний, поскольку BlaBlaCar будет продвигать карпулинг на площадках Mail.Ru Group. Начиная с осени, трафик BeepCar будет перенаправляться на BlaBlaCar и обеспечит Mail.Ru Group доход от рекламы. Mail.Ru Group продолжит фокусироваться на развитии более крупных вертикалей: доставке еды, трансграничной торговле, классифайдах.



В течение двух лет BeepCar активно рос: увеличивалась как аудитория сервиса, так и количество поездок, а общее число установок в России во II квартале 2018 года превысило 5 млн.



BlaBlaCar вышел на российский рынок в 2014 году, быстро стал крупнейшим сервисом карпулинга и в настоящее время остаётся лидером рынка. BlaBlaCar предоставляет миллионам россиян удобное и надёжное решение для поездок на большие расстояния. Россия стала для BlaBlaCar крупнейшим рынком: здесь сосредоточены свыше 15 млн пользователей сервиса, в то время как общий размер его аудитории - 65 млн.



"Приобретение BeepСar позволит нам удвоить активность в России и предлагать ещё более надёжный сервис карпулинг, который соответствует потребностям миллионов россиян в удобном и эффективном решении для поездок на дальние дистанции," - отметил сооснователь и CEO BlaBlaCar Николя Бруссон.



Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда "дочек", включая российские операционные компании.



Чистая прибыль Mail.Ru Group по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась на 51.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3.039 млрд руб. Без учета этого расхода совокупная чистая прибыль компании снизилась на 24%. Совокупная сегментная выручка компании выросла на 29% до 33.577 млрд руб. Совокупный сегментный показатель EBITDA снизился на 17% до 7.652 млрд руб. Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 30 июня 2018 года составил 8.565 млрд руб.





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