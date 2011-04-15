КАМАЗ ушёл в корпоративный отпуск

Для сотрудников ПАО "КАМАЗ" начался традиционный корпоративный отпуск, который продлится с 6 по 20 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КАМАЗа.



Руководством компании было принято решение объявить единые даты двухнедельного оплачиваемого отпуска для большей части персонала КАМАЗа. Подобная практика разделения ежегодного корпоративного отпуска на две части применяется на КАМАЗе уже несколько лет.



В 2018 году камазовцы отдыхали в январе, оставшаяся часть отпуска пришлась на середину августа.



При этом в штатном режиме продолжают работать ремонтные и сервисные службы, следящие за сохранностью и работоспособностью оборудования, жизнеобеспечением зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой, статистической и управленческой отчётности.



Не ушли в отпуск и продавцы автомобилей КАМАЗ. Часть персонала, необходимого для запуска технологического оборудования, выйдет из отпуска заранее, за два дня до его окончания.



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в I полугодии 2018 года выпустили более 18 тыс. машкомплектов, что на 9% превысило аналогичный показатель прошлого года.



Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистая прибыль группы "КАМАЗ" за 2017 год по МСФО увеличилась в 5.27 раза до 3.455 млрд руб. с 656 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 17.93% до 156.025 млрд руб. со 132.308 млрд руб., операционная прибыль - в 2.83 раза до 6.998 млрд руб. с 2.474 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 4.2 раза до 5.405 млрд руб. с 1.288 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 75.6% до 10.8 млрд руб. с 6.15 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 6.8% с 4.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составил 803.751 млн руб. против прибыли в 418.918 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.89% до 62.129 млрд руб. с 57.587 млрд руб., убыток от продаж составил 233.748 млн руб. против прибыли в 1.896 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 1.04 млрд руб. против прибыли в 665.356 млн руб.



"AK&M" от 06.08.2018