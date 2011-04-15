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06/08/2018
18:04

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ в январе-июле выросли на 17% до 992.673 тыс.

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе-июле 2018 года выросли на 17% до 992.673 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Такие данные приводятся в материалах аналитического агентства "Автостат".

В июле 2018 года продажи легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта увеличились на 10.6% по сравнению с июлем 2017 года и составили 143.452 тыс.

Как отмечают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рынок продаж продолжает восстановление с комфортным для себя двузначным показателем уже 15-й месяц подряд, и июль не принёс фундаментальных изменений.

Основным драйвером роста остаётся позитивная тенденция в росте доверия потребителя, подталкивающая его, наконец, сменить свой старый автомобиль на новый, констатируют в ассоциации.

Напомним, согласно прогнозу АЕБ, в 2018 году российский авторынок может вырасти на 10% к прошлому году до 1.75 млн автомобилей.

Лидерство на российском авторынке удерживает АвтоВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 29.389 тыс. автомобилей LADA, что на 11% выше показателя годичной давности. Второе место по объёму продаж заняла корейская KIA (18.508 тыс. машин, +14%), став лидером на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai (14.364 тыс. авто, +20%).


"AK&M" от 06.08.2018
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