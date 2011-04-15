РЖД запустили поезда "Ласточка" между Санкт-Петербургом и Псковом

На вокзал станции Псков-Пассажирский 4 августа прибыл первый скоростной поезд "Ласточка" из Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАО "Российские железные дороги".



В мероприятии приняли участие гендиректор РЖД Олег Белозёров и врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.



"Запуск "Ласточки" между Санкт-Петербургом и Псковом - это ответ на запросы наших главных клиентов - пассажиров. Сегодня время в пути составляет 3 ч 30 мин. Мы улучшим инфраструктуру, и поезд пойдёт ещё быстрее. Мы сделаем всё, чтобы наши пассажиры почувствовали комфорт, заботу и уют", - подчеркнул О.Белозёров.



Запуск скоростного сообщения между Петербургом и Псковом позволит в большей степени развить туристический потенциал, улучшить транспортные связи регионов, повысить качество обслуживания пассажиров с уменьшением времени следования.



Пассажирам "Ласточки" доступны три класса поездного обслуживания: бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический. Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями - в составе имеются два подъёмника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку/высадку маломобильных групп пассажиров, в том числе и с низких платформ.



Поезда "Ласточка" N 809/810 комплектации "Премиум" будут курсировать 5-вагонными составами ежедневно.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2017 год по МСФО увеличилась в 13.57 раза до 139.704 млрд руб. с 10.294 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.55% до 2.252 трлн руб. с 2.133 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - в 2.66 раза до 250.602 млрд руб. с 94.099 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.56 раза до 192.747 млрд руб. с 34.695 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11.8% до 496 млрд руб. с 443 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.7% с 23.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



Чистая прибыль РЖД за I квартал 2018 года по РСБУ снизилась на 35.08% до 9.174 млрд руб. с 14.131 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.44% до 431.262 млрд руб. с 409.023 млрд руб.



"AK&M" от 06.08.2018