Дайджест газеты "Ведомости" от 7 августа 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 7 августа 2018 года.







МИНФИНУ НЕ ДАЮТ СТАТЬ БОЛЬШИМ БРАТОМ



Желание Минфина контролировать сбор всех данных граждан и компаний встретило отпор со стороны бизнеса и мэрии Москвы.



Минфин предложил собрать ресурсы и данные всех органов власти - и местных, и федеральных - в единую систему: законопроект "О систематизации и гармонизации информации в РФ" опубликован в конце мая. Согласно ему Росреестр, Росстат, Федеральная налоговая служба (ФНС), загсы, центры госуслуг и другие госструктуры с собственными информационными ресурсами должны будут собирать сведения обо всех своих действиях в федеральной государственной информационный системе "Единая нормативно-справочная информация".



Предполагается, что обслуживать и поддерживать ее будет Минсвязи, а устанавливать правила систематизации информации и контролировать их соблюдение - Минфин.



Против этого предложения выступили департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы и несколько крупных операторов связи.





КОЛБАСНОЕ СВИНСТВО



Колбаса и полуфабрикаты могут подорожать - из-за теплого лета, африканской чумы свиней и запрета на импорт сырья из Бразилии.



О резком повышении закупочных цен на сырье сообщили "Ведомостям" несколько мясопереработчиков - "Останкино", "Дымов", "Продо". Летом спрос на свинину (основное сырье мясопереработки. - "Ведомости") традиционно повышенный - сезон шашлыков, цены всегда на пике, говорит гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. В 2018 г. рост оптовых цен более заметный, чем обычно, и неконтролируемый, уверяет исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.



Свиная лопатка подорожала с января на 53% и стоит 267 руб. за 1 кг, удивляется топ-менеджер крупного мясокомбината, в 2017 г. цена за тот же период выросла всего на 17%. Другой переработчик указывает на ускорившийся рост стоимости свиных полутуш (23% к январю 2018 г.) и свиного окорока без кости (30%).Ситуация усугубилась в последние недели.





РОСНЕФТЬ ИГРАЕТ НА ПОВЫШЕНИЕ



$2 млрд готова потратить "Роснефть" на обратный выкуп акций. Это повысит капитализацию, но снизит ликвидность бумаг госкомпании.



Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин не раз говорил о том, что госкомпания недооценена. "Роснефть" с самыми большими в мире запасами среди публичных компаний стоит на Лондонской бирже (LSE) $69 млрд, хотя Сечин в начале 2018 г. назвал справедливой ценой $130 млрд. 1 мая "Роснефть" уточнила стратегию, теперь одна из целей - рост капитализации. Для этого предлагается снизить долг на 500 млрд руб. и выкупить с рынка акции на $2 млрд. Выкуп "Роснефть" обещала начать во II квартале 2018 г., но совет директоров одобрил его лишь в минувший понедельник. Программа будет действовать до 31 декабря 2020 г., говорится в сообщении "Роснефти": она рассчитывает выкупить максимум 340 млн акций - 3,2% (в свободном обращении - 10,4%).





РОСТУРИЗМ СОБИРАЕТСЯ ВЫСЕЛИТЬ "НАТАЛИ ТУРС"



У "Натали турс" осталось меньше месяца, чтобы рассчитаться с туристами. Иначе Ростуризм признает компанию недействующей.



С 3 сентября 2018 г. в закон об основах туристской деятельности вносятся изменения. Согласно новой редакции, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сможет исключать из реестра туроператоров компании, фактически не исполняющие своих обязательств.



Под этот критерий подходит "Натали турс": Ростуризм планирует исключить ее из реестра туроператоров, рассказали "Ведомостям" источники.



Из-за сокращения спроса, роста стоимости топлива и волатильности доллара у "Натали турс" начались проблемы с ликвидностью. В конце июня компании пришлось отменить чартерные рейсы по некоторым европейским направлениям.





ПЕНСИОННЫЙ ВЫБОР ПРЕЗИДЕНТА



Уровень одобрения деятельности Путина на президентском посту в июле опустился до 67%, среди рабочих - еще на 10 пунктов ниже.



Рейтинг Путина, т. е. показатель одобрения его деятельности на посту президента на протяжении всего посткрымского времени, был так впечатляюще высок по одной причине: жители нашей страны видели основную функцию главы государства в том, чтобы утверждать и поддерживать статус России как великой державы. Путин в их понимании с этой задачей справлялся хорошо, и они его одобряли.



Президент в своем общении с народом все последние годы старался показать, что он занят не только внешней политикой, но вникает и в повседневные заботы своих сограждан. Однако из опросов было видно, что ответственность за проблемы на этом фронте - рост цен и тарифов ЖКХ, нелады со здравоохранением и проч. - население на него не возлагало. Рейтинг реял и реял. И вот он вдруг потерял все то, что дало присоединение Крыма. Ясно, что дело не во внешнеполитических событиях. Там порядок.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 07.08.2018