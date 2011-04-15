Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 августа 2018 года







"РОССИЯ ПОЛУЧИЛА ГЛАВНОЕ - МИР"

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ РАССКАЗАЛ "Ъ" О ВОЙНЕ 2008 ГОДА И О ТОМ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НОВОМУ КОНФЛИКТУ В РЕГИОНЕ





В ночь с 7 на 8 августа 2008 года в Южной Осетии началась война. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были выбиты из него российской армией, которая остановилась под Тбилиси. Итогом войны стало признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Председатель правительства России Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, рассказал специальному корреспонденту "Ъ" Владимиру Соловьеву о том, почему российские танки не стали входить в грузинскую столицу, что Москва выиграла от признания двух республик, а также о том, что может спровоцировать новый конфликт в регионе.









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"AK&M" от 06.08.2018