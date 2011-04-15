Два оператора "Большой четверки" отменяют роуминг внутри страны

Два оператора "Большой четверки" ПАО "МегаФон" и АО "ВымпелКом" отменяют роуминг внутри страны. Об этом сообщили компании.



Так, ранее входящие междугородние звонки при нахождении за пределами региона подключения в сети "Билайн" оплачивались абонентом в размере 5 руб. за минуту. На старших пакетных тарифах входящие звонки в сети "Билайн" были бесплатными. С 20 августа все входящие звонки за пределами региона подключения становятся бесплатными для абонентов-физлиц в сети "Билайн" вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов.



У МегаФона гостевой регион также будет приравнен к домашнему, условия тарифа не будут меняться в поездках по стране, где присутствует сеть МегаФона. Для большей части абонентов изменения вступят в силу до 1 сентября, для оставшейся - в первой половине сентября.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Скорректированная чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 2017 год упала на 29% до 20.519 млрд руб. с 28.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.8% до 231.81 млрд руб. с 316.275 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 0.6% до 121.85 млрд руб. со 121.139 млрд руб.



Чистая прибыль телеком-сегмента ПАО "МегаФон" по МСФО за I квартал 2018 года выросла на 41.7% до 6.363 млрд руб. с 4.49 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.6% до 75.37 млрд руб. с 73.478 млрд руб., показатель OIBDA - на 4.5% до 30.27 млрд руб. с 28.961 млрд руб.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.



Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.



"AK&M" от 07.08.2018