ЦБ разработал предварительную версию таксономии XBRL

Банк России разработал предварительную версию таксономии XBRL (версия 3.0) бухгалтерской (финансовой), надзорной и статистической отчетности для ряда некредитных финансовых организаций, действие которой начнется в 2019 году. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Участники рынка смогут протестировать предварительную версию таксономии XBRL и представить свои комментарии Банку России в срок до 20 сентября 2018 года. На основе предварительной версии с учетом мнения участников рынка будет создана итоговая версия таксономии 3.0. Она будет использоваться для внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты Банка России.



В таксономию вошли актуализированные требования отчетности субъектов страхового дела, НПФ, профучастников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний. Кроме того, появились новые модули отчетности кредитных рейтинговых агентств и страховых брокеров, переход которых на обязательное использование формата XBRL для представления отчетности в Банк России запланирован в 2019 году. В настоящее время Банк России разрабатывает проекты указаний, устанавливающих формы, сроки и порядок составления и представления отчетности кредитных рейтинговых агентств и страховых брокеров в формате XBRL.



Таксономия XBRL подготовлена с учетом рекомендаций ведущих консалтинговых компаний, ИТ-разработчиков, профильных ассоциаций и участников финансового рынка. В ее основе лежит таксономия, опубликованная на сайте Банка России в апреле 2018 года.



"AK&M" от 07.08.2018