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07/08/2018
12:51

В России с 6 августа изменились форматы обязательных к использованию фискальных документов

В России с 6 августа изменились форматы обязательных к использованию фискальных документов в соответствии с Приказом ФНС России от 9 апреля 2018 года N ММВ-7-20/207@ММВ-7-20/207@. Об этом говорится в сообщении ФНС.

Так, внесены изменения в структуру кассового чека и кассового чека коррекции. Также расширен перечень оснований для присвоения соответствующих значений реквизиту "Признак предмета расчета". Теперь в него будут включаться, в том числе, сведения о передаче имущественных прав, внереализационном доходе, страховых взносах и суммах уплаченного торгового сбора.

Кроме того, при расчетах между организациями и (или) ИП наличными и (или) с помощью электронных средств платежа в состав кассового чека добавлены новые данные о наименовании организации или фамилии, имени и отчестве покупателя (клиента), а также их ИНН.


"AK&M" от 07.08.2018
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