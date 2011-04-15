В России с 6 августа изменились форматы обязательных к использованию фискальных документов в соответствии с Приказом ФНС России от 9 апреля 2018 года N ММВ-7-20/207@ММВ-7-20/207@. Об этом говорится в сообщении ФНС.



Так, внесены изменения в структуру кассового чека и кассового чека коррекции. Также расширен перечень оснований для присвоения соответствующих значений реквизиту "Признак предмета расчета". Теперь в него будут включаться, в том числе, сведения о передаче имущественных прав, внереализационном доходе, страховых взносах и суммах уплаченного торгового сбора.



Кроме того, при расчетах между организациями и (или) ИП наличными и (или) с помощью электронных средств платежа в состав кассового чека добавлены новые данные о наименовании организации или фамилии, имени и отчестве покупателя (клиента), а также их ИНН.





"AK&M" от 07.08.2018